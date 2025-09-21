Възнаграждението за Продуктов мениджър in United States в F5 Networks варира от $192K на year за Product Manager 3 до $339K на year за Director Product Management. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $228K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на F5 Networks. Последна актуализация: 9/21/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Product Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 3
$192K
$157K
$20K
$15.5K
Senior Product Manager
$229K
$180K
$31.7K
$16.4K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В F5 Networks, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
