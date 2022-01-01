Директория на компаниите
Extreme Networks
Extreme Networks Заплати

Заплатата в Extreme Networks варира от $97,013 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $243,775 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Extreme Networks. Последно актуализирано: 9/10/2025

$160K

Софтуерен инженер
P3 $104K
P4 $104K
Клиентско обслужване
$97K
Хардуерен инженер
$114K

Маркетинг
$166K
Продуктов дизайнер
$211K
Продуктов мениджър
$133K
Програмен мениджър
$176K
Продажби
$244K
Инженер по продажби
$192K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $195K
Технически програмен мениджър
$147K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Extreme Networks е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $243,775. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Extreme Networks е $156,225.

