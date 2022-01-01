Директория на компаниите
F5 Networks
F5 Networks Заплати

Диапазонът на заплатите на F5 Networks варира от $96,393 в общо възнаграждение годишно за Technical Account Manager в долния край до $368,333 за Бизнес операции в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на F5 Networks. Последна актуализация: 8/24/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer 1 $134K
Software Engineer 2 $161K
Software Engineer 3 $181K
Senior Software Engineer $207K
Principal Software Engineer $244K
Architect $354K

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Мрежови инженер

Инженер по осигуряване на качеството (QA)

Продуктов мениджър
Median $225K
Маркетинг
Median $213K

Търговски инженер
Median $262K
Анализатор по киберсигурност
Median $111K
Ръководител софтуерно инженерство
Median $296K
Експерт по данни
Median $200K
Рекрутер
Median $153K
Продажби
Median $238K
Технически ръководител на програма
Median $201K
Продуктов дизайнер
Median $213K
Бизнес операции
$368K
Бизнес анализатор
$117K
Обслужване на клиенти
$107K
Анализатор на данни
$106K
Финансов анализатор
$115K
Хардуерен инженер
$163K
Човешки ресурси
Median $195K
Маркетингови операции
$166K
Ръководител на програма
$230K
Ръководител на проект
$110K
Архитект на решения
$221K

Cloud Security Architect

Technical Account Manager
$96.4K
Технически писар
$169K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

Тип акция
RSU

В F5 Networks, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (6.25% тримесечно)

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

Тип акция
RSU

В F5 Networks, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (25.00% годишно)

