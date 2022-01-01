Директория на компаниите
Citrix
Citrix Заплати

Заплатата в Citrix варира от $25,125 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $224,420 за Мениджър продуктов дизайн в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Citrix. Последно актуализирано: 10/17/2025

Софтуерен инженер
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Нетуъркинг инженер

Продуктов мениджър
Median $220K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

61 25
61 25
Маркетинг
Median $182K
Архитект на решения
Median $123K

Cloud Architect

Бизнес аналитик
$121K
Клиентско обслужване
$25.1K
Успех на клиентите
$63.6K
Аналитик данни
$25.3K
Мениджър анализ на данни
$94.4K
Специалист по данни
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Управленски консултант
$189K
Маркетингови операции
$111K
Продуктов дизайнер
$180K
Мениджър продуктов дизайн
$224K
Програмен мениджър
$148K
Инженер по продажби
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Технически програмен мениджър
$79.2K
Технически писател
$28.2K
График на придобиване

33.33%

ГОД 1

33.33%

ГОД 2

33.33%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Citrix, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.33% се придобива в 1st-ГОД (33.33% годишно)

  • 33.33% се придобива в 2nd-ГОД (33.33% годишно)

  • 33.33% се придобива в 3rd-ГОД (33.33% годишно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Citrix е Мениджър продуктов дизайн at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $224,420. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Citrix е $102,458.

