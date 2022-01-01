Citrix Заплати

Заплатата в Citrix варира от $25,125 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $224,420 за Мениджър продуктов дизайн в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Citrix. Последно актуализирано: 10/17/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
В Citrix, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.33% се придобива в 1st-ГОД (33.33% годишно)
33.33% се придобива в 2nd-ГОД (33.33% годишно)
33.33% се придобива в 3rd-ГОД (33.33% годишно)
