Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Capital One варира от $139K на year за Associate Software Eng до $476K на year за Senior Distinguished Eng. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $151K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Capital One. Последна актуализация: 10/31/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Capital One, Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)
Включени длъжностиПодай нова длъжност
iOS инженер
Мобилен софтуерен инженер
Frontend софтуерен инженер
Инженер по машинно обучение
Backend софтуерен инженер
Full-Stack софтуерен инженер
Мрежов инженер
Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)
Инженер по данни
Продукционен софтуерен инженер
Софтуерен инженер по сигурност
Научен изследовател