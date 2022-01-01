Capital One Заплати

Заплатата в Capital One варира от $46,000 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $523,333 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Capital One. Последно актуализирано: 9/7/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Capital One, Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)
Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.