Capital One Заплати

Заплатата в Capital One варира от $46,000 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $523,333 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Capital One. Последно актуализирано: 9/7/2025

$160K

Софтуерен инженер
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

айОС инженер

Мобайл софтуер инженер

Фронтенд софтуер инженер

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Нетуъркинг инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

Продъкшън софтуер инженер

Сикюрити софтуер инженер

Рисърч сайънтист

Продуктов мениджър
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Бизнес аналитик
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Аналитик данни
Median $120K
Мениджър софтуерно инженерство
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Специалист по данни
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Проектен мениджър
Median $110K
Продуктов дизайнер
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

ЮИкс дизайнер

Мобайл дизайнер

Финансов аналитик
Median $120K

Риск аналист

Фрод аналист

Мениджър анализ на данни
Median $251K
Аналитик по киберсигурност
Median $175K

Технолоджи риск аналист

Човешки ресурси
Median $110K
Технически програмен мениджър
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Рекрутър
Median $120K
Архитект на решения
Median $265K

Дейта архитект

Cloud Security Architect

Рисков капиталист
Median $152K

Принсипъл

Асоциейт

Ръководител на екипа
Median $150K
Продажби
Median $184K
Счетоводител
Median $100K

Техникъл акаунтънт

Управленски консултант
Median $118K
Бизнес операции
Median $177K
Клиентско обслужване
Median $46K
Информационен технолог (ИТ)
Median $158K
Маркетинг
Median $77.3K
Програмен мениджър
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
УИ изследовател
Median $133K
Мениджър бизнес операции
Median $90.5K
Инвестиционен банкер
Median $110K
Бизнес развитие
Median $136K
Маркетингови операции
Median $96K
Административен асистент
$65.5K
Корпоративно развитие
$166K
Успех на клиентите
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Графичен дизайнер
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
Options

В Capital One, Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Capital One е Продуктов мениджър at the Vice President level с годишно общо възнаграждение от $523,333. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Capital One е $149,509.

