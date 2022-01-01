Директория на компаниите
Blackstone
Blackstone Заплати

Диапазонът на заплатите на Blackstone варира от $40,903 в общо възнаграждение годишно за Бизнес анализатор в долния край до $300,000 за Рисков инвеститор в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Blackstone. Последна актуализация: 8/23/2025

$160K

Софтуерен инженер
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Финансов анализатор
Median $110K
Рисков инвеститор
Median $300K

Асоцииран

Анализатор

Експерт по данни
Median $150K
Продуктов мениджър
Median $155K
Анализатор на данни
Median $135K
Бизнес анализатор
$40.9K
Бизнес развитие
$133K
Успех на клиента
$109K
Информационен технолог (ИТ)
$139K
Инвестиционен банкер
$168K
Правен отдел
$219K
Маркетинг
$199K
Ръководител на проект
$48K
Анализатор по киберсигурност
$136K
Ръководител софтуерно инженерство
$207K
Архитект на решения
$60.6K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Blackstone, е Рисков инвеститор с годишно общо възнаграждение от $300,000. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Blackstone, е $146,731.

