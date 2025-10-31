Директория на компаниите
Capital One
Средното общо възнаграждение за Успех на клиентите in United States в Capital One варира от $153K до $209K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Capital One. Последна актуализация: 10/31/2025

Средно общо възнаграждение

$164K - $198K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$153K$164K$198K$209K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
Options

В Capital One, Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Успех на клиентите в Capital One in United States е с годишно общо възнаграждение от $208,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Capital One за позицията Успех на клиентите in United States е $153,000.

