Възнаграждението за Бизнес анализатор in United States в Capital One варира от $114K на year за Associate Business Analyst до $212K на year за Lead Business Analyst. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $119K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Capital One. Последна актуализация: 10/31/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Capital One, Options са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)