يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل أمن سيبراني في Verkada من $101K إلى $138K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Verkada. آخر تحديث: 9/22/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$109K - $130K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$101K$109K$130K$138K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

10%

سنة 1

20%

سنة 2

30%

سنة 3

40%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Verkada، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 10% يستحق في 1st-سنة (10.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (1.67% شهرياً)

  • 30% يستحق في 3rd-سنة (2.50% شهرياً)

  • 40% يستحق في 4th-سنة (3.33% شهرياً)

15%

سنة 1

25%

سنة 2

30%

سنة 3

30%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Verkada، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 15% يستحق في 1st-سنة (15.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 30% يستحق في 3rd-سنة (2.50% شهرياً)

  • 30% يستحق في 4th-سنة (2.50% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en محلل أمن سيبراني på Verkada ligger på en årlig total ersättning på $138,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Verkada för محلل أمن سيبراني rollen är $100,800.

