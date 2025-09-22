دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض عمليات الإيرادات الوسطية في Verkada $190K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Verkada. آخر تحديث: 9/22/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Verkada
Revenue Operations
San Mateo, CA
إجمالي سنوي
$190K
المستوى
L4
الراتب الأساسي
$190K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Verkada?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

جدول الاستحقاق

10%

سنة 1

20%

سنة 2

30%

سنة 3

40%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Verkada، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 10% يستحق في 1st-سنة (10.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (1.67% شهرياً)

  • 30% يستحق في 3rd-سنة (2.50% شهرياً)

  • 40% يستحق في 4th-سنة (3.33% شهرياً)

15%

سنة 1

25%

سنة 2

30%

سنة 3

30%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Verkada، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 15% يستحق في 1st-سنة (15.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 30% يستحق في 3rd-سنة (2.50% شهرياً)

  • 30% يستحق في 4th-سنة (2.50% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Verkada

