Upgrade الرواتب

تتراوح رواتب Upgrade من $54,880 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل أعمال في الحد الأدنى إلى $211,050 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Upgrade. آخر تحديث: 11/16/2025

مهندس برمجيات
Median $143K
مدير منتجات
Median $207K
عالم بيانات
Median $116K

محلل أعمال
$54.9K
محلل بيانات
$90.5K
محلل مالي
$88.2K
موارد بشرية
$79.7K
مصمم منتجات
$129K
مسؤول توظيف
$95.6K
مدير هندسة البرمجيات
$211K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Upgrade، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Upgrade، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Upgrade هي مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $211,050. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Upgrade هو $105,800.

موارد أخرى