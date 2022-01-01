Upgrade الرواتب

تتراوح رواتب Upgrade من $54,880 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل أعمال في الحد الأدنى إلى $211,050 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Upgrade . آخر تحديث: 11/16/2025