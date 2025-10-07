دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات الواجهة الخلفية in Canada الوسطية في Upgrade CA$178K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Upgrade. آخر تحديث: 10/7/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Upgrade
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
إجمالي سنوي
CA$178K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
CA$178K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Upgrade?

CA$225K

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Upgrade، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات الواجهة الخلفية في Upgrade in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$327,271. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Upgrade لوظيفة مهندس برمجيات الواجهة الخلفية in Canada هو CA$177,673.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Upgrade

موارد أخرى