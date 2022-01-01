دليل الشركات
Udaan
Udaan الرواتب

تتراوح رواتب Udaan من $3,482 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محاسب في الحد الأدنى إلى $118,850 لمنصب تطوير الأعمال في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Udaan. آخر تحديث: 9/12/2025

$160K

مهندس برمجيات
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

عالم بيانات
Median $60K
مدير هندسة البرمجيات
Median $75.3K

مدير منتج
Median $85.4K
محاسب
$3.5K
محلل أعمال
$27.9K
تطوير الأعمال
$119K
محلل بيانات
$17.4K
مصمم أزياء
$10.7K
محلل مالي
$38.8K
الموارد البشرية
$33.6K
القانونية
$34.7K
التسويق
$59.6K
مصمم منتجات
$36.4K
مدير برنامج
$58.9K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Udaan، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Udaan ni $38,861.

