Razorpay الرواتب

نطاق رواتب Razorpay يتراوح من $4,880 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ عمليات التسويق في الطرف الأدنى إلى $200,862 لـ مهندس حلول في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Razorpay. آخر تحديث: 8/24/2025

$160K

مهندس برمجيات
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

مهندس برمجيات واجهة أمامية

مهندس برمجيات زمرة خلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس عمليات التطوير

مدير هندسة البرمجيات
Median $101K
مدير المنتج
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

مصمم المنتج
Median $44.8K

مصمم تجربة المستخدم

محلل أعمال
Median $22.8K
عالم البيانات
Median $33.9K
مدير البرامج التقنية
Median $58.2K
تطوير الأعمال
$73.2K
محلل بيانات
$14K
مدير علوم البيانات
$194K
الموارد البشرية
$76.3K
مستشار إداري
$63.8K
التسويق
$33.6K
عمليات التسويق
$4.9K
مدير تصميم المنتج
$67.4K
مدير البرامج
$29.6K
مدير المشاريع
$24.5K
المبيعات
$141K
مهندس حلول
$201K
كاتب تقني
$29.4K
هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في Razorpay، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

7 years post-termination exercise window.

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Razorpay هو مهندس حلول at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $200,862. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Razorpay هو $63,845.

