Technicolor
Technicolor مدير هندسة البرمجيات الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Technicolor. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$152K - $177K
United Kingdom
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$141K$152K$177K$197K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Technicolor?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Technicolor in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £147,849. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Technicolor لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in United Kingdom هو £105,606.

