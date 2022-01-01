دليل الشركات
Snap الرواتب

تتراوح رواتب Snap من $61,215 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب الثقة والأمان في الحد الأدنى إلى $1,472,985 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Snap. آخر تحديث: 9/6/2025

$160K

مهندس برمجيات
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

مهندس التعلم الآلي

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس شبكات

مهندس ضمان الجودة

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس برمجيات الأمان

مهندس برمجيات الواقع الافتراضي

عالم أبحاث

عالم بيانات
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
مدير منتج
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

مدير هندسة البرمجيات
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
مدير برنامج تقني
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
المبيعات
Median $235K

مسؤول حساب

مدير حساب

مصمم منتجات
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

مصمم تجربة المستخدم

موظف توظيف
L3 $146K
L4 $162K

مسؤول التوظيف التقني

التسويق
L3 $182K
L4 $251K

مدير تسويق المنتج

مدير برنامج
Median $260K
محاسب
Median $150K

محاسب تقني

أخصائي تكنولوجيا معلومات
Median $165K
مهندس ميكانيكي
Median $352K
محلل أعمال
$90.5K
تطوير الأعمال
$304K
عمليات خدمة العملاء
$79.9K
محلل بيانات
$144K
مدير علوم البيانات
$302K
محلل مالي
$234K
مهندس أجهزة
$144K
القانونية
$120K
استشاري إداري
$377K
عمليات التسويق
$176K
مهندس بصري
$527K
مدير الشراكات
$643K
مدير تصميم المنتجات
$570K
مدير مشروع
$98K
محلل أمن سيبراني
$159K
الثقة والأمان
$61.2K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

100%

سنة 1

نوع الأسهم
RSU

في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 1 سنة:

  • 100% يستحق في 1st-سنة (8.33% شهرياً)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (2.77% شهرياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (2.77% شهرياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (2.77% شهرياً)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

سنة 1

33%

سنة 2

13%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 54% يستحق في 1st-سنة (4.50% شهرياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (2.75% شهرياً)

  • 13% يستحق في 3rd-سنة (1.08% شهرياً)

Monthly vesting, no 1 year cliff

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Snap هي مدير هندسة البرمجيات at the L8 level بتعويض إجمالي سنوي قدره $1,472,985. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Snap هو $302,575.

