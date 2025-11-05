دليل الشركات
Snap
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • United Kingdom

Snap مهندس برمجيات الرواتب في United Kingdom

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United Kingdom في Snap من £96.5K لكل year لمستوى L3 إلى £251K لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United Kingdom الوسطية yearياً £188K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Snap. آخر تحديث: 11/5/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L3
Software Engineer(المستوى المبتدئ)
£96.5K
£72.5K
£20.8K
£3.2K
L4
£177K
£100K
£76.3K
£743.8
L5
£251K
£128K
£123K
£0
L6
Staff Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
عرض 4 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات

Block logo
+£44K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

100%

سنة 1

نوع الأسهم
RSU

في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 1 سنة:

  • 100% يستحق في 1st-سنة (8.33% شهرياً)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (2.77% شهرياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (2.77% شهرياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (2.77% شهرياً)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

سنة 1

33%

سنة 2

13%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 54% يستحق في 1st-سنة (4.50% شهرياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (2.75% شهرياً)

  • 13% يستحق في 3rd-سنة (1.08% شهرياً)

Monthly vesting, no 1 year cliff



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس البرمجيات المحمولة

مهندس التعلم الآلي

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس الشبكات

مهندس ضمان الجودة (كيو إيه)

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس برمجيات الأمان

مهندس برمجيات الواقع الافتراضي

عالم أبحاث

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Snap in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £282,723. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Snap لوظيفة مهندس برمجيات in United Kingdom هو £189,272.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Snap

الشركات ذات الصلة

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى