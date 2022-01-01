دليل الشركات
Airbnb

Airbnb الرواتب

تتراوح رواتب Airbnb من $33,473 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل أعمال في الحد الأدنى إلى $836,108 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Airbnb. آخر تحديث: 9/4/2025

شعار Airbnb

$57K

مهندس برمجيات
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

مهندس أندرويد

مهندس برمجيات الهاتف المحمول

مهندس برمجيات الواجهة الأمامية

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس بيانات

عالم بيانات
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
مدير منتج
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

مصمم منتجات
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

مصمم تجربة المستخدم

مدير هندسة البرمجيات
M1 $602K
M2 $765K
موظف توظيف
G8 $189K
G9 $209K

مسؤول التوظيف التقني

مدير برنامج تقني
L5 $349K
L6 $499K
محلل مالي
Median $301K
مدير مشروع
Median $200K
التسويق
Median $300K
مدير برنامج
Median $330K
محلل أعمال
Median $33.5K
محلل بيانات
Median $157K
القانونية
Median $275K

مستشار قانوني

المبيعات
Median $100K
مدير علوم البيانات
Median $620K
مساعد إداري
Median $155K
تطوير الأعمال
Median $130K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
Median $230K
باحث تجربة المستخدم
Median $340K
محاسب
$190K

محاسب تقني

العمليات التجارية
$349K
مدير العمليات التجارية
$267K
كاتب إعلاني
$246K
الموارد البشرية
$126K
عمليات التسويق
$367K
مهندس ميكانيكي
$295K
عمليات الأفراد
$402K
مدير تصميم المنتجات
$348K
عمليات الإيرادات
$266K
مهندس مبيعات
$71.5K
محلل أمن سيبراني
$117K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

35%

سنة 1

30%

سنة 2

20%

سنة 3

15%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Airbnb، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 35% يستحق في 1st-سنة (8.75% ربع سنوي)

  • 30% يستحق في 2nd-سنة (7.50% ربع سنوي)

  • 20% يستحق في 3rd-سنة (5.00% ربع سنوي)

  • 15% يستحق في 4th-سنة (3.75% ربع سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Airbnb، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Airbnb، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Airbnb هي مهندس برمجيات at the G11 level بتعويض إجمالي سنوي قدره $836,108. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Airbnb هو $301,000.

موارد أخرى