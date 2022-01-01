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SiriusXM الرواتب

نطاق رواتب SiriusXM يتراوح من $76,569 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مدير البرامج في الطرف الأدنى إلى $444,210 لـ التطوير المؤسسي في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في SiriusXM. آخر تحديث: 8/5/2025

$160K

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مهندس برمجيات
Software Engineer III $166K
Senior Software Engineer $197K
Staff Software Engineer $261K

مهندس برمجيات زمرة خلفية

مدير المنتج
Median $225K
عالم البيانات
Median $145K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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مدير هندسة البرمجيات
Median $253K
محاسب
$96.5K

محاسب تقني

محلل أعمال
$207K
تطوير الأعمال
$311K
التطوير المؤسسي
$444K
محلل بيانات
$219K
مدير علوم البيانات
$289K
مهندس عتاد
$102K
الموارد البشرية
$139K
التسويق
$107K
مصمم المنتج
$214K
مدير البرامج
$76.6K
مدير المشاريع
$123K
المبيعات
$87.9K
مدير البرامج التقنية
$177K
باحث تجربة المستخدم
$76.6K
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جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في SiriusXM، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوي)

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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في SiriusXM هو التطوير المؤسسي at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $444,210. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في SiriusXM هو $177,383.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ SiriusXM

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