fuboTV الرواتب

تتراوح رواتب fuboTV من $142,285 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل أعمال في الحد الأدنى إلى $334,560 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في fuboTV . آخر تحديث: 11/20/2025