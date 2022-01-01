دليل الشركات
Disney
Disney الرواتب

تتراوح رواتب Disney من $50,250 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مساعد إداري في الحد الأدنى إلى $477,667 لمنصب مدير منتج في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Disney. آخر تحديث: 9/3/2025

$160K

مهندس برمجيات
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

مهندس التعلم الآلي

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ضمان الجودة

مهندس بيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس برمجيات الأمان

مهندس موثوقية الموقع

مطور ويب

مدير منتج
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
مصمم منتجات
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

مصمم تجربة المستخدم

مدير هندسة البرمجيات
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
محلل مالي
Median $109K
عالم بيانات
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
محلل بيانات
Median $120K
مدير برنامج تقني
Median $180K
مدير مشروع
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
محلل أعمال
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
محلل أمن سيبراني
Median $158K
المبيعات
Median $99.5K

مدير حساب

مدير علوم البيانات
Median $400K
مدير برنامج
Median $180K
مدير تصميم المنتجات
Median $328K
مهندس حلول
Median $416K

مهندس بيانات

Cloud Security Architect

باحث تجربة المستخدم
Median $158K
خدمة العملاء
Median $60K
الموارد البشرية
Median $140K
محاسب
Median $85K

محاسب تقني

تطوير الأعمال
Median $165K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
Median $178K
عمليات التسويق
Median $150K
موظف توظيف
Median $115K
مساعد إداري
$50.3K
العمليات التجارية
$296K
مدير العمليات التجارية
$53.6K
مهندس تحكم
$93.5K
التطوير المؤسسي
$226K
مصمم جرافيك
$90.5K
مهندس أجهزة
$85.6K
القانونية
Median $266K
استشاري إداري
$86.2K
التسويق
$209K

مدير تسويق المنتج

إجمالي المكافآت
$148K
رأسمالي مخاطر
$95.9K

محلل

لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Disney، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)

33%

سنة 1

33%

سنة 2

34%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Disney، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (16.50% نصف سنوي)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (16.50% نصف سنوي)

  • 34% يستحق في 3rd-سنة (17.00% نصف سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Disney، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Disney هي مدير منتج at the P7 level بتعويض إجمالي سنوي قدره $477,667. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Disney هو $158,000.

الوظائف المميزة

