دليل الشركات
Reddit
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس حلول

  • جميع رواتب مهندس حلول

Reddit مهندس حلول الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس حلول in United States في Reddit من $118K إلى $168K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Reddit. آخر تحديث: 9/22/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$134K - $159K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$118K$134K$159K$168K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مهندس حلول المساهمات في Reddit لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

شعار Reddit

$20K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.


جدول الاستحقاق

100%

سنة 1

في Reddit، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 1 سنة:

  • 100% يستحق في 1st-سنة (100.00% سنوياً)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Reddit، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Reddit، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

Vesting Schedule 100% after year 1.



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس حلول الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس بيانات

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس حلول في Reddit in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $167,900. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Reddit لوظيفة مهندس حلول in United States هو $118,260.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Reddit

الشركات ذات الصلة

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى