Reddit الرواتب

تتراوح رواتب Reddit من $125,899 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $874,000 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Reddit. آخر تحديث: 8/29/2025

شعار Reddit

$20K

مهندس برمجيات
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

مهندس التعلم الآلي

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مدير منتج
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
عالم بيانات
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

مصمم منتجات
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

مصمم تجربة المستخدم

مدير هندسة البرمجيات
Median $515K
المبيعات
IC3 $176K
IC4 $175K
مدير علوم البيانات
Median $450K
باحث تجربة المستخدم
Median $260K
محلل مالي
Median $140K
مدير مشروع
Median $145K
موظف توظيف
Median $145K
محاسب
Median $154K

محاسب تقني

محلل بيانات
$250K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
$210K
مدير برنامج
$201K
محلل أمن سيبراني
$222K
مهندس حلول
$147K

مهندس بيانات

مدير برنامج تقني
$176K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

100%

سنة 1

في Reddit، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 1 سنة:

  • 100% يستحق في 1st-سنة (100.00% سنوياً)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Reddit، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

Vesting Schedule 100% after year 1.

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Reddit هي مهندس برمجيات at the IC6 level بتعويض إجمالي سنوي قدره $874,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Reddit هو $235,959.

