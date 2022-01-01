Reddit الرواتب

تتراوح رواتب Reddit من $125,899 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $874,000 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Reddit. آخر تحديث: 8/29/2025
ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.
100%
سنة 1
في Reddit، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 1 سنة:
100% يستحق في 1st-سنة (100.00% سنوياً)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Reddit، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Reddit، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
