Credit Karma الرواتب

نطاق رواتب Credit Karma يتراوح من $99,500 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ عمليات الأعمال في الطرف الأدنى إلى $727,714 لـ مدير المنتج في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Credit Karma. آخر تحديث: 8/8/2025

مهندس برمجيات
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

مهندس برمجيات زمرة خلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس بيانات

مدير المنتج
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
مدير هندسة البرمجيات
Median $489K

التسويق
Median $273K
عالم البيانات
Median $280K
مصمم المنتج
Median $447K
محلل أعمال
Median $200K
مدير البرامج التقنية
Median $285K
تطوير الأعمال
Median $224K
عمليات الأعمال
$99.5K
مدير علوم البيانات
$334K
مدير تصميم المنتج
$561K
مدير البرامج
$154K
مُوظِّف
$117K
المبيعات
$408K
محلل أمن المعلومات
$219K
مهندس حلول
$362K

مهندس معماري بيانات

Cloud Security Architect

هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في Credit Karma، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Credit Karma هو مدير المنتج at the Director level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $727,714. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Credit Karma هو $321,045.

