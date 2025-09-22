يتراوح تعويض مدير هندسة البرمجيات in United States في Reddit من $456K لكل year لمستوى M2|Software Engineering Manager إلى $980K لكل year لمستوى M3|Senior Software Engineering Manager. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $515K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Reddit. آخر تحديث: 9/22/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
M2|Software Engineering Manager
$456K
$262K
$195K
$0
M3|Senior Software Engineering Manager
$980K
$330K
$650K
$0
D1|Director
$ --
$ --
$ --
$ --
D2|Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
100%
سنة 1
في Reddit، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 1 سنة:
100% يستحق في 1st-سنة (100.00% سنوياً)
Vesting Schedule 100% after year 1.
