دليل الشركات
Qualtrics
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير مشروع

  • جميع رواتب مدير مشروع

Qualtrics مدير مشروع الرواتب

يبلغ مجموع تعويض مدير مشروع in Ireland في Qualtrics €77K لكل year لمستوى L3. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Qualtrics. آخر تحديث: 9/28/2025

متوسط إجمالي التعويضات

€69.3K - €83.9K
Ireland
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
عرض 2 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات

€142K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Qualtrics، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير مشروع الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مدير مشروع at Qualtrics in Ireland sits at a yearly total compensation of €89,265. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the مدير مشروع role in Ireland is €63,870.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Qualtrics

الشركات ذات الصلة

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى