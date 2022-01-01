دليل الشركات
Palantir
Palantir الرواتب

تتراوح رواتب Palantir من $77,113 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مساعد إداري في الحد الأدنى إلى $408,000 لمنصب أخصائي تكنولوجيا معلومات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Palantir. آخر تحديث: 8/26/2025

$160K

مهندس برمجيات
Software Engineer $255K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس برمجيات منتشر للأمام

تطوير الأعمال
Median $150K
مدير برنامج تقني
Median $205K

مدير منتج
Median $200K
مهندس حلول
Median $177K
عالم بيانات
Median $183K
مصمم منتجات
Median $175K
مدير برنامج
Median $180K
مدير مشروع
Median $150K
مدير هندسة البرمجيات
Median $300K
محاسب
$126K

محاسب تقني

مساعد إداري
$77.1K
العمليات التجارية
$241K
محلل أعمال
$141K
التطوير المؤسسي
$132K
الموارد البشرية
$104K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
$408K
القانونية
$255K
استشاري إداري
$164K
التسويق
$134K
مدير تصميم المنتجات
$302K
موظف توظيف
$165K
المبيعات
$137K
مهندس مبيعات
$147K
جدول الاستحقاق

20%

سنة 1

20%

سنة 2

20%

سنة 3

20%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
RSU

في Palantir، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (1.67% شهرياً)

  • 20% يستحق في 3rd-سنة (1.67% شهرياً)

  • 20% يستحق في 4th-سنة (1.67% شهرياً)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (1.67% شهرياً)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Palantir، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Palantir، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

A remuneração total anual mediana relatada na Palantir é $170,357.

