أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في PNC in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $145,847. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.