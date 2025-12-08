دليل الشركات
PNC مسؤول توظيف الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مسؤول توظيف in United States في PNC من $64.8K إلى $94.4K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في PNC. آخر تحديث: 12/8/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$74.4K - $84.8K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$64.8K$74.4K$84.8K$94.4K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في PNC?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مسؤول توظيف في PNC in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $94,400. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في PNC لوظيفة مسؤول توظيف in United States هو $64,800.

