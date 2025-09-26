دليل الشركات
OneMain Financial
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

OneMain Financial عالم بيانات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in United States الوسطية في OneMain Financial $150K لكل year. آخر تحديث: 9/26/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
OneMain Financial
Manager Analytics
Charlotte, NC
إجمالي سنوي
$150K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$150K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في OneMain Financial?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ساهم

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في OneMain Financial in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $182,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في OneMain Financial لوظيفة عالم بيانات in United States هو $150,000.

