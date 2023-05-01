دليل الشركات
Metro
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
أهم الرؤى
  • ساهم بشيء فريد عن Metro قد يكون مفيداً للآخرين (مثل نصائح المقابلة، اختيار الفرق، الثقافة الفريدة، إلخ).
    • حول

    Metro Inc. is a Canadian company that operates as a retailer, franchisor, distributor, and manufacturer in the food and pharmaceutical sectors. It operates supermarkets and discount stores under various banners, including Metro, Metro Plus, Super C, Marché Richelieu, Marché Ami, Première Moisson, Les 5 Saisons, Food Basics, Adonis, and Premiere Moisson, as well as drugstores primarily under the Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy, and Food Basics Pharmacy banners. The company also manufactures generic drugs and provides online grocery shopping services.

    metro.ca
    الموقع الإلكتروني
    1947
    سنة التأسيس
    95,000
    عدد الموظفين
    $10B+
    الإيرادات المقدرة
    المقر الرئيسي

    احصل على رواتب موثقة في بريدك الوارد

    اشترك في الرواتب الموثقة عروض.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويض عبر البريد الإلكتروني. تعلم المزيد

    هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة خصوصية Google و سياسة الخصوصية و شروط الخدمة تطبق.

    وظائف مميزة

      لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Metro

    شركات ذات صلة

    • Dropbox
    • Pinterest
    • Spotify
    • PayPal
    • LinkedIn
    • شاهد جميع الشركات ➜

    موارد أخرى