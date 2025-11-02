يبلغ مجموع تعويض مصمم منتجات in United States في Mercury $280K لكل year لمستوى IC4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $190K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mercury. آخر تحديث: 11/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$280K
$195K
$84.8K
$0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
16.67%
سنة 1
16.67%
سنة 2
16.67%
سنة 3
16.67%
سنة 4
16.67%
سنة 5
16.67%
سنة 6
في Mercury، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 6 سنة:
16.67% يستحق في 1st-سنة (16.67% سنوياً)
16.67% يستحق في 2nd-سنة (16.67% سنوياً)
16.67% يستحق في 3rd-سنة (16.67% سنوياً)
16.67% يستحق في 4th-سنة (16.67% سنوياً)
16.67% يستحق في 5th-سنة (16.67% سنوياً)
16.67% يستحق في 6th-سنة (16.67% سنوياً)
7 years post-termination exercise window.
