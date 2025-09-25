دليل الشركات
Intapp
Intapp المبيعات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض المبيعات in United States في Intapp من $102K إلى $139K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intapp. آخر تحديث: 9/25/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$110K - $131K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$102K$110K$131K$139K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Intapp، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a المبيعات at Intapp in United States sits at a yearly total compensation of $139,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intapp for the المبيعات role in United States is $101,640.

