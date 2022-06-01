دليل الشركات
Intapp
Intapp الرواتب

نطاق رواتب Intapp يتراوح من $72,507 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ محاسب في الطرف الأدنى إلى $233,825 لـ متخصص تكنولوجيا المعلومات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Intapp. آخر تحديث: 8/10/2025

$160K

مصمم المنتج
Median $108K
مدير المنتج
Median $144K
محاسب
$72.5K

متخصص تكنولوجيا المعلومات
$234K
التسويق
$102K
مدير تصميم المنتج
$95.5K
مدير المشاريع
$164K
المبيعات
$120K
مهندس برمجيات
$119K
مدير هندسة البرمجيات
$129K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Intapp، تخضع منح الأسهم/الحقوق لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Intapp هو متخصص تكنولوجيا المعلومات at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $233,825. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Intapp هو $119,799.

