Indeed
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

Indeed عالم بيانات الرواتب

يتراوح تعويض عالم بيانات in United States في Indeed من $163K لكل year لمستوى L1 إلى $324K لكل year لمستوى L3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $241K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Indeed. آخر تحديث: 11/2/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L0
$ --
$ --
$ --
$ --
L1
Data Scientist I
$163K
$136K
$11.4K
$15.4K
L2
Data Scientist II
$186K
$145K
$22.5K
$18.3K
L2-II
Senior Data Scientist
$219K
$181K
$22.1K
$16K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Indeed، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.4%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Indeed، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)

  • 33.4% يستحق في 3rd-سنة (8.35% ربع سنوي)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Indeed in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $373,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Indeed لوظيفة عالم بيانات in United States هو $229,250.

