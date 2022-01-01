Rally Health الرواتب

نطاق رواتب Rally Health يتراوح من $89,445 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ الموارد البشرية في الطرف الأدنى إلى $321,300 لـ عالم البيانات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Rally Health. آخر تحديث: 8/20/2025
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Rally Health، تخضع Options لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:
25% يستحق في 1st-سنة (12.50% نصف سنوي)
25% يستحق في 2nd-سنة (12.50% نصف سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (12.50% نصف سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (12.50% نصف سنوي)
