Rally Health
Rally Health الرواتب

نطاق رواتب Rally Health يتراوح من $89,445 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ الموارد البشرية في الطرف الأدنى إلى $321,300 لـ عالم البيانات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Rally Health. آخر تحديث: 8/20/2025

$160K

عالم البيانات
$321K
الموارد البشرية
$89.4K
مصمم المنتج
Median $153K

مدير المنتج
Median $210K
مُوظِّف
$156K
مدير هندسة البرمجيات
Median $305K
مدير البرامج التقنية
$219K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
Options

في Rally Health، تخضع Options لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (12.50% نصف سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Rally Health هو عالم البيانات at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $321,300. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Rally Health هو $210,000.

