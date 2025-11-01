يتراوح تعويض مدير هندسة البرمجيات in United States في Grainger من $264K لكل year لمستوى Senior Software Engineering Manager إلى $340K لكل year لمستوى Director. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $230K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Grainger. آخر تحديث: 11/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
