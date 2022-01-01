دليل الشركات
Synopsys
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

سينوبسيس الرواتب

تتراوح رواتب Synopsys من $21,220 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب كاتب تقني في الحد الأدنى إلى $413,667 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في سينوبسيس. آخر تحديث: 9/16/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

مهندس أجهزة
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

مهندس إيه إس آي سي

مهندس إس أو سي

مهندس إف بي جي إيه

مهندس برمجيات
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس برمجيات الإنتاج

عالم أبحاث

مدير منتج
69 $284K
100 $343K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
محلل أمن سيبراني
Median $121K
مدير هندسة البرمجيات
69 $317K
100 $414K
مهندس حلول
Median $310K

مهندس بيانات

مهندس معماري لأمان السحابة

مدير برنامج تقني
Median $45.5K
مهندس كهربائي
Median $326K
مصمم منتجات
Median $145K
مدير تصميم المنتجات
Median $330K
عالم بيانات
Median $154K
المبيعات
Median $331K
مدير برنامج
Median $357K
محلل أعمال
$140K
خدمة العملاء
$87.1K
نجاح العملاء
$90.5K
محلل بيانات
$45.2K
مدير علوم البيانات
$159K
محلل مالي
$151K
الموارد البشرية
$270K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
$34.6K
استشاري إداري
$257K
التسويق
$175K
مهندس ميكانيكي
$39.9K
مدير مشروع
$146K
مهندس مبيعات
$120K
كاتب تقني
$21.2K
باحث تجربة المستخدم
$193K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Synopsys، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)

لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Synopsys هي مدير هندسة البرمجيات at the 100 level بتعويض إجمالي سنوي قدره $413,667. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Synopsys هو $166,156.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Synopsys

الشركات ذات الصلة

  • HPE
  • Guidewire Software
  • Harmonic
  • Visa
  • NetApp
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى