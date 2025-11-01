يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Grainger من $107K لكل year لمستوى Software Engineer I إلى $195K لكل year لمستوى Lead Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $139K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Grainger. آخر تحديث: 11/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
