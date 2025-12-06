أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في Getsafe in Germany تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €99,210. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.