أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في First Citizens Bank in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $207,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.