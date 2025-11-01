دليل الشركات
First Citizens Bank
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

First Citizens Bank عالم بيانات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in United States الوسطية في First Citizens Bank $170K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في First Citizens Bank. آخر تحديث: 11/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
First Citizens Bank
Senior Risk Analyst
Raleigh, NC
إجمالي سنوي
$170K
المستوى
P5
الراتب الأساسي
$155K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$15K
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في First Citizens Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض عالم بيانات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في First Citizens Bank in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $207,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في First Citizens Bank لوظيفة عالم بيانات in United States هو $170,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ First Citizens Bank

الشركات ذات الصلة

  • Dropbox
  • PayPal
  • Google
  • Square
  • Roblox
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى