يتراوح تعويض عالم بيانات in United States في ExxonMobil من $124K لكل year لمستوى CL23 إلى $281K لكل year لمستوى CL27. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $210K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ExxonMobil. آخر تحديث: 9/26/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$124K
$124K
$0
$0
CL24
$106K
$106K
$0
$0
CL25
$146K
$138K
$0
$8.3K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
لم يتم العثور على رواتب
