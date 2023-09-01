dmarcian الرواتب

تتراوح رواتب dmarcian من $125,625 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير مشاريع في الحد الأدنى إلى $134,640 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في dmarcian . آخر تحديث: 11/19/2025