أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في CME in Lebanon تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره LBP 2,687,916,150. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.