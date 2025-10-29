دليل الشركات
CME
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

CME مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Lebanon الوسطية في CME LBP 10.3B لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CME. آخر تحديث: 10/29/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
CME
Se 3
Chicago, IL
إجمالي سنوي
LBP 10.3B
المستوى
L3
الراتب الأساسي
LBP 8.96B
Stock (/yr)
LBP 0
مكافأة
LBP 1.34B
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في CME?
Block logo
+LBP 5.2B
Robinhood logo
+LBP 7.97B
Stripe logo
+LBP 1.79B
Datadog logo
+LBP 3.14B
Verily logo
+LBP 1.97B
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في CME in Lebanon تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره LBP 2,687,916,150. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في CME لوظيفة مهندس برمجيات in Lebanon هو LBP 2,687,916,150.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ CME

الشركات ذات الصلة

  • Wheel
  • Cedar
  • Redox
  • Direct Supply
  • Aledade
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى