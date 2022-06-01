Aledade الرواتب

دليل الشركات
نطاق رواتب Aledade يتراوح من $96,900 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ محلل بيانات في الطرف الأدنى إلى $250,000 لـ مدير هندسة البرمجيات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Aledade. آخر تحديث: 8/12/2025

$160K

مهندس برمجيات
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
مدير هندسة البرمجيات
Median $250K
مدير المنتج
Median $160K

مساعد إداري
$101K
محلل أعمال
$99.5K
محلل بيانات
$96.9K
قانوني
$139K
مصمم المنتج
$158K
مُوظِّف
$128K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Aledade، تخضع منح الأسهم/الحقوق لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at Aledade is مدير هندسة البرمجيات with a yearly total compensation of $250,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aledade is $135,430.

