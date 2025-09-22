دليل الشركات
يتراوح تعويض مدير برنامج تقني in United States في Aurora من $229K لكل year لمستوى P5 إلى $336K لكل year لمستوى P7. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $296K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Aurora. آخر تحديث: 9/22/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P4
TPM I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
TPM II
$229K
$180K
$40K
$9K
P6
Senior TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
P7
Staff TPM
$336K
$221K
$72.1K
$42.3K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Aurora، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برنامج تقني في Aurora in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $402,751. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Aurora لوظيفة مدير برنامج تقني in United States هو $293,000.

