Snowflake الرواتب

تتراوح رواتب Snowflake من $37,476 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $979,200 لمنصب مدير علوم البيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Snowflake. آخر تحديث: 11/17/2025

مهندس برمجيات
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس ضمان الجودة (كيو إيه)

مهندس برمجيات الإنتاج

مبيعات
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

مندوب تطوير المبيعات

مدير الحسابات التنفيذي

مهندس حلول
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

مهندس البيانات المعماري

مهندس الأمان السحابي المعماري

مدير منتجات
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
مدير هندسة البرمجيات
M3 $616K
M4 $769K
مهندس مبيعات
IC3 $303K
IC4 $297K
مدير برامج تقنية
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
عالم بيانات
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
مصمم منتجات
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

مصمم تجربة المستخدم

محلل مالي
Median $118K
موارد بشرية
Median $185K
مسؤول توظيف
Median $170K

باحث عن المواهب

محاسب
Median $226K

محاسب تقني

محلل أعمال
Median $155K
تقني معلومات
Median $256K
قانوني
Median $210K
مدير مشاريع
Median $300K
محلل أمن سيبراني
Median $105K
مدير برامج
Median $240K
عمليات الأعمال
$370K
مدير عمليات الأعمال
$784K
تطوير الأعمال
$289K
خدمة العملاء
$37.5K
محلل بيانات
$210K
مدير علوم البيانات
$979K
مصمم جرافيك
$623K
تسويق
$174K
عمليات التسويق
$121K
عمليات الأفراد
$194K
عمليات الإيرادات
$480K
مدير حسابات تقنية
$134K
كاتب تقني
$303K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Snowflake، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Snowflake هي مدير علوم البيانات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $979,200. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Snowflake هو $290,692.

