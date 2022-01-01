Snowflake الرواتب

تتراوح رواتب Snowflake من $37,476 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $979,200 لمنصب مدير علوم البيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Snowflake . آخر تحديث: 11/17/2025