دليل الشركات
Anritsu
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس مبيعات

  • جميع رواتب مهندس مبيعات

Anritsu مهندس مبيعات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس مبيعات in Romania في Anritsu من RON 128K إلى RON 179K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Anritsu. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$31.4K - $36.5K
Romania
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$29K$31.4K$36.5K$40.6K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مهندس مبيعات المساهمات في Anritsu لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Anritsu?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس مبيعات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس مبيعات في Anritsu in Romania تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره RON 179,126. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Anritsu لوظيفة مهندس مبيعات in Romania هو RON 127,947.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Anritsu

الشركات ذات الصلة

  • Spotify
  • PayPal
  • Coinbase
  • Lyft
  • Intuit
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/anritsu/salaries/sales-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.