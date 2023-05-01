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Acqueon الرواتب

متوسط راتب Acqueon هو $11,518 لـ مساعد إداري . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Acqueon. آخر تحديث: 8/4/2025

$160K

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مساعد إداري
$11.5K
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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Acqueon هو مساعد إداري at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $11,518. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Acqueon هو $11,518.

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